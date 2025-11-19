inklusion logo Sitio accesible
José Manuel Figueroa revela que vivió momentos de angustia por la salud de su madre

José Manuel Figueroa vivió momentos de angustia luego de que su madre ingresó a un hospital en California para una delicada intervención quirúrgica. ¿Cuál es su estado de salud?

José Manuel Figueroa vivió momentos de angustia luego de que su madre, Doña Teresa, ingresó a un hospital en California para una delicada intervención quirúrgica. ¿Cuál es su estado de salud? Con los sentimientos a flor de piel, así lo explica el hijo de “El Rey del Jaripeo”.

