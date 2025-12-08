"¡Se está llevando ‘entre las patas’ a una mujer que aún es una niña!”, Julio Camejo le responde a Cibad Hernández

Tras los videos de Cibad Hernández donde lanza indirectas que podrían estar dirigidas hacia Arturo Carmona y a Julio Camejo, por supuestamente colgarse de la fama de Alicia Villarreal, el actor cubano rompió el silencio y le envió un mensaje directo al influencer. ¿Retiraron la broma de “Te Quedó grande la Yegua” de Perfume de Gardenia?