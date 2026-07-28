Venga La Alegría | Programa completo del 28 de julio de 2026 Parte 2: juegos, cápsulas informativas, el análisis de Survivor México y mucho más

La segunda parte de Venga La Alegría de este 28 de julio de 2026 nuestros conductores vivieron al límite el Sin Palabras, ya que El favorito y El Pueblo buscan cerrar el mes con la mayor ventaja, además, analizaron los momentos más impactantes de Survivor México: La Reliquia en Llamas, con toda la polémica que generó Julio Camejo al burlarse Sebastian y robarse parte del fragmento de la reliquia que había escondido Azalia.