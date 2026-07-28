Venga La Alegría | Programa completo del 28 de julio de 2026 Parte 2: juegos, cápsulas informativas, el análisis de Survivor México y mucho más
Divierteté con los mejores juegos de Venga la Alegría donde nuestros conductores demostraron como está su condición fisica y nos dieron información importante sobre los hongos.
La segunda parte de Venga La Alegría de este 28 de julio de 2026 nuestros conductores vivieron al límite el Sin Palabras, ya que El favorito y El Pueblo buscan cerrar el mes con la mayor ventaja, además, analizaron los momentos más impactantes de Survivor México: La Reliquia en Llamas, con toda la polémica que generó Julio Camejo al burlarse Sebastian y robarse parte del fragmento de la reliquia que había escondido Azalia.