"¡No se acepta como hombre!”, Kenny arremete contra Sabo Romo y ‘salpica’ a Alejandra Guzmán
Kenny habló de las ocasiones en que Alejandra Guzmán trató de sonsacarla y arremetió contra Sabo Romo, asegurando que “no se acepta como hombre”.
TV Azteca
Kenny rompió el silencio y habló de las ocasiones en que Alejandra Guzmán trató de sonsacarla y dijo que ‘La Reina de Corazones’ ha sido una hija ejemplar. Además, no se guardó nada y arremetió contra Sabo Romo, asegurando que “no se acepta como hombre”.
