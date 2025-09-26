inklusion logo Sitio accesible
"¡No se acepta como hombre!”, Kenny arremete contra Sabo Romo y ‘salpica’ a Alejandra Guzmán

Kenny habló de las ocasiones en que Alejandra Guzmán trató de sonsacarla y arremetió contra Sabo Romo, asegurando que “no se acepta como hombre”.

TV Azteca

Kenny rompió el silencio y habló de las ocasiones en que Alejandra Guzmán trató de sonsacarla y dijo que ‘La Reina de Corazones’ ha sido una hija ejemplar. Además, no se guardó nada y arremetió contra Sabo Romo, asegurando que “no se acepta como hombre”.

