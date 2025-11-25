"¡Victimizaron a Eleazar!”, Kike Mayagoitia habla fuerte tras su paso por La Granja VIP

Kike Mayagoitia, el sexto eliminado de La Granja VIP, vuelve a casa para contarnos sus primeras impresiones tras dejar el reality. Entre otras cosas, aseguró que dentro del reality se mostró tal cual es y habló fuerte sobre el morbo y los conflictos que se vivieron en el reality. ¡Ojo a lo que dijo de Sergio y Eleazar!