Kike Mayagoitia recuerda estrategia que provocó su eliminación: “Ni Eleazar es tan villano ni Sergio es tan bueno”

Durante una transmisión en vivo con Malleza, Kike Mayagoitia, el sexto eliminado de La Granja VIP, habló sobre algunos de sus momentos más importantes al interior del reality show, como el vínculo que formó con 'El Patrón' Alberto del Río y por supuesto, la estrategia que propició su salida de la competencia.

"Vamos a regresársela": Kike propuso "jugar el juego" de Sergio Mayer Mori

Aunque el conductor de 'Venga la Alegría' no tuvo reparo en señalar y criticar el polémico comportamiento de Eleazar Gómez en La Granja VIP, Kike también le dio el beneficio de la duda en cuanto a su papel en el plan que provocó su salida del reality show.

Mayagoitia dijo que se enteró de la estrategia de Sergio Mayer Mori cuatro días antes durante la Asamblea en la que resultó nominado, pues los señalamientos de César Doroteo, La Bea y Kim Shantal en los que calificaron al actual peón como un "manipulador" confirmaron sus sospechas.

Además, afirmó que a Sergio ya se le cayó careta y que buscaba eliminar a aquellos que considerara que pudieran vencerlo en algo, especialmente en las competencias, la cuales señaló que casi siempre le favorecieron a Mayer Mori por su complexión y aptitudes físicas, por lo que decidieron en conjunto mandarlo como peón con el fin de evitar que jugara.

Cabe señalar que le aseveró a Malleza que Sergio podría ser el siguiente eliminado de La Granja VIP, pero que en caso de no serlo, apostó por la salida de Fabiola Campomanes o Lis Vega.

Por otro lado, escogió a 'El Patrón' Alberto del Río, César Doroteo o La Bea como sus opciones favoritas para ganar el reality show debido a que representan los valores correctos que buscaban inculcar a quienes seguían la transmisión 24/7 de La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al peón elegido por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Fabiola Campomanes y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

