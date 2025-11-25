Así fueron los últimos días de Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez

El tema de la muerte de Gabriela Michel, quien fue la mamá de Aislinn Derbez, se ha encargado de dominar los titulares en las redes, debido a que era una importante personalidad en el cine, contando con una amplia carrera en el mundo del doblaje, haciendo que su nombre sea reconocido.

Recientemente, se han dado a conocer algunos detalles al respecto, en especial sobre cómo fueron sus últimos días. Ya se tienen detalles al respecto; para que no lo dejes pasar, te explicaremos qué se sabe al respecto.

¿Qué fue lo último que vivió Gabriela Michel?

Ana María Alvarado, quien es una periodista, desde el programa de “Sale el Sol”, dio a conocer cómo fueron los últimos días de la mamá de Aislinn Derbez, detalles que muchos usuarios desconocían al respecto.

Explicó que Gabriela Michel se encontraba en una casa de asistencia, lugar en donde los usuarios reciben atención médica y alimentación, la reconocida actriz de doblaje tenía el apoyo de su hija, en especial después del divorcio con Jorge Alberto Aguilera.

Aclaró que la casa de asistencia no es lo mismo que un asilo, básicamente es un edificio donde los usuarios en su departamento reciben la atención necesaria. Posteriormente, falleció a causa de un infarto provocado por un golpe en la cabeza, situación que los médicos ya no pudieron hacer nada.

Previamente al fatídico día, se menciona que ella estaba bien, ya que había salido a caminar sin problema y compró una computadora para empezar a tomar clases y cursos en sus últimos días de vida.

¿Cuántos hijos tuvo Gabriela Michel?

Gabriela Michel, además de ser la mamá de Aislinn Derbez, a quien tuvo en 1986 con Eugenio Derbez, tras su ruptura se enlazo con el locutor Jorge Alberto Aguilera, pareja con la que tuvo a sus hijos, Michelle y Chiara Aguilera.

Se supo que la importante actriz pasó muchos años casada con Jorge, pero tras su muerte, se dio a conocer que la pareja ya llevaba un año de haberse separado, datos que algunos periodistas de espectáculos han compartido en medios digitales.