Este es el secreto de rociar vinagre en la puerta de tu casa

Vinagre es un elemento que está asociado a la gastronomía pero también a la limpieza por eso cuando escuchan que se debe rocía en la entrada del hogar muchos lo asocian con su segundo uso nombrado.

"¡Ningún ataque hará que me arrodille!”, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, alza la voz contra la violencia digital TV Azteca [VIDEO] Fátima Bosch alzó la voz ante los mensajes de violencia digital que ha recibido tras coronarse en Miss Universo 2025 y advirtió que no se arrodillará ante nadie.

Sin embargo es una herramienta que nos va a permitir purificar espacios pero también para obtener beneficios como la higiene y el control de plagas. Esta creencia de usos lo colocan como un elemento muy popular en la casa.

¿Cuál es el significado de rociar vinagre en el hogar?

En muchas culturas el vinagre es un ingrediente asociado con la limpieza profunda y la eliminación de cargas negativas. Esta herramienta nos permite ayudar a despejar la energía densa que puede acumularse en los espacios principales. Si bien no cuenta con un respaldo científico formo parte del imaginario popular que rodea su uso.

Canva Este uso es muy popular.

De esta manera rociar vinagre en la entrada de tu hogar tiene como objetivo crear un espacio más ligero y armónico. La idea es que tiene una capacidad para neutralizar olores fuerte por lo que metafóricamente se interpreta como la habilidad de disolver las malas vibras.

Cabe destacar también que algunas personas lo usan como parte de rituales cotidianos que buscan dar una sensación de orden y renovación del espacio. Esta práctica suele ir acompañada de otras acciones como es ventilar la casa, limpiar piso con soluciones aromáticas o encender inciensos suaves.

Otros usos del vinagre

El vinagre tiene beneficios prácticos y comprobados especialmente en el mantenimiento del hogar cuenta con unas si es que lo convierte en una aliada eficaz para desinfectar superficies y repeler insectos por ende es muy útil en lugares donde se ve acumula suciedad y pequeñas plagas.

Sus usos más relevantes son:

Control de insectos



Limpieza de marcos y pisos



Neutralización de malos olores

Por último importante destacar que no se ve utilizar el vinagre en aquellos materiales que pueden resultar dañados como son el granito, metales delicados, pantalla digitales o sartenes de fundido.