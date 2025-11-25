Esto te pasa si te comes las uñas, según los expertos

Si eres de los que te comes las uñas, es importante que consideres ciertos aspectos, puesto que puede generar importantes repercusiones en tu salud. Es una realidad que se trata de un hábito muy común entre la población, por lo que muchos buscan mil formas y remedios para dejar de hacerlo.

Si tú lo sigues haciendo, a continuación te detallaremos qué te puede pasar al continuar, basándose en la opinión de los expertos al respecto. Así que toma nota, porque te detallaremos sus efectos y algunos tips para dejarlo progresivamente.

¿Qué consecuencias tiene morderse las uñas?

En el portal de la Clínica Dental de Alberto Barreiro, explica que si te comes las uñas, se puede deber a múltiples causas; usualmente se debe a que es una técnica de escape que se usa en situaciones de nerviosismo. Y el seguir haciéndolo nos generará varios problemas de salud; esto nos puede pasar:

Desgastes en los dientes, ya que erosionan el esmalte, generando una mayor probabilidad de microtraumatismos.

Problemas y dolor en la mandíbula.

Infecciones en las uñas, ya que haces el traslado de bacterias y hongos.

La halitosis, que ocurre cuando las bacterias de las uñas pasan a la boca, generando mal olor.

Desarrollo irregular dentro de las uñas.

Por esas razones, los expertos recomiendan que erradiquemos esos hábitos, para evitar que dichas acciones puedan perjudicar a las uñas en un futuro y generarnos problemas de salud que tengamos.

¿Cómo dejar de comernos las uñas?

Obviamente, al ser un hábito que se suele mantener por varios años, puede ser complejo erradicarlo en su totalidad, ya que podemos experimentar alguna recaída. Por eso los expertos recomiendan aplicar las siguientes técnicas:

Identifica qué te impulsa a comer las uñas ; de ser necesario, puedes optar por ir con psicólogos para atender la situación.

de ser necesario, puedes optar por ir con psicólogos para atender la situación. Aplica esmalte con desagradable sabor.

En vez de comerte las uñas, opta por masticar chicle.

Manténlas limpias y cortadas, ya que esto te ayudará a no hacerlo. Es un tip que a algunos usuarios les ha permitido cambiar.

Recuerda que no es un proceso lineal dicho hábito y que puede ser difícil erradicar, pero no imposible, así que inténtalo y poco a poco verás un notable cambio en tus manos, además de evitar ser víctima de padecimientos que afectan tu salud.