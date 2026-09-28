"¡No creo que quisiera fregar!”, Flor Rubio defiende a Kunno y Luz Elena no se guarda nada

Víctor Landeros hizo un recuento de los mejores momentos de la cuarta Gala de La Granja VIP Segunda Temporada: la salvación de la Bebeshita, Kunno recibió el poder del Peón de Oro y la reacción de Ivonne Montero, la carta que recibió Pascal, la salvación de Manelyk, lo que ocurrió en el Palenque con Natalia, Niurka y Manelyk, el Juicio de Pablo Montero, los Peones de la semana, la visita que recibió Rafa Mercadante y el tercer expulsado de la temporada: Carlos Trejo.