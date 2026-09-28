"¡No creo que quisiera fregar!”, Flor Rubio defiende a Kunno y Luz Elena no se guarda nada
Mientras repasamos lo que ocurrió en la cuarta Gala de la Segunda Temporada de La Granja VIP, Flor Rubio defendió la polémica decisión que tuvo Kunno sobre Ivonne.
Víctor Landeros hizo un recuento de los mejores momentos de la cuarta Gala de La Granja VIP Segunda Temporada: la salvación de la Bebeshita, Kunno recibió el poder del Peón de Oro y la reacción de Ivonne Montero, la carta que recibió Pascal, la salvación de Manelyk, lo que ocurrió en el Palenque con Natalia, Niurka y Manelyk, el Juicio de Pablo Montero, los Peones de la semana, la visita que recibió Rafa Mercadante y el tercer expulsado de la temporada: Carlos Trejo.