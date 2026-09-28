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¿Los traicionó? Niurka y Rafa Mercadante dudan de la lealtad de Kevyn Contreras “Bicolor” en La Granja VIP

Niurka y Rafa Mercadante revelaron cómo han considerado el comportamiento dentro de su equipo y si pueden seguir confiando en él.

Rafa Mercadante y Niurka analizaron cómo se ha comportado Kevyn Contreras “Bicolor” y si pueden confiar en él. Mientras Rafa considera que el comediante utiliza una estrategia y no está cometiendo nada peligroso, Niurka expresó que recibió deslealtad de él cuando lo ayudó, sin embargo lo considera dentro de su equipo.

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