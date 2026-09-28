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“Compartiría esto con él”; Arturo Carmona habla sobre entregar a su hija Melenie en el altar junto a Cruz Martínez

Arturo Carmona asegura que no tendría conflicto en compartir con Cruz Martínez la encomienda de entregar a su hija Melenie en el altar, ahora que se case.

Luego de que Cruz Martinez confirmara su asistencia a la boda de Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, el actor asegura que no tendría conflicto en compartir con el productor musical la encomienda de entregar a su hija en el altar. Arturo también nos habla sobre la relación actual de Melenie con Cibad Hernández, pareja de Alicia, y dice no tener empacho en que lo cataloguen como el “abuelo sexy” del espectáculo.

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