“Compartiría esto con él”; Arturo Carmona habla sobre entregar a su hija Melenie en el altar junto a Cruz Martínez

Luego de que Cruz Martinez confirmara su asistencia a la boda de Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, el actor asegura que no tendría conflicto en compartir con el productor musical la encomienda de entregar a su hija en el altar. Arturo también nos habla sobre la relación actual de Melenie con Cibad Hernández, pareja de Alicia, y dice no tener empacho en que lo cataloguen como el “abuelo sexy” del espectáculo.