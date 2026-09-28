“Hay cuestiones que son imperdonables”; Natalia Jiménez se sincera sobre el proceso que vivió para obtener la patria potestad de su hija, Alessandra

Hace unas semanas, Natalia Jiménez dio a conocer que obtuvo la patria potestad de su hija, Alessandra, luego de un arduo proceso legal con su expareja Daniel Trueba. Tras ello, la española nos cuenta al respecto: “Con nosotros iba a tener una mejor vida (...) Lo económico fue muy difícil; tuve que trabajar el doble para resanar las cuentas. Hay cuestiones que son imperdonables”; señaló. Finalmente, la artista reveló que su colega, Cazzu, le escribió un mensaje al conocer la noticia. No obstante, prefirió no ahondar en la reciente aprobación de la ley con su nombre en México.