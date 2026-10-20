"¡Ella sí lo quiere!”, Flor Rubio defiende a la Bebeshita por lo de Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP

Los ‘Niurkos’ planean su estrategia contra tres granjeros y Natalia aconsejó a Bebeshita tras el momento de celos con Kevyn ‘Bicolor’. Además, el debate que se armó entre Flor Rubio, Viviann Baeza, Kike Mayagoitia, Ricardo Casares y Sergio Sepúlveda, por los sentimientos de la Bebeshita hacia Kevyn ‘Bicolor’. ¡Revive lo más destacado de La Granja VIP del 19 de octubre 2026!