"¡Ella sí lo quiere!”, Flor Rubio defiende a la Bebeshita por lo de Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP
Tras la contundente defensa de Flor Rubio por los sentimientos de la Bebeshita hacia Kevyn ‘Bicolor’, se desató el debate con Ricardo Casares y Kike Mayagoitia.
Los ‘Niurkos’ planean su estrategia contra tres granjeros y Natalia aconsejó a Bebeshita tras el momento de celos con Kevyn ‘Bicolor’. Además, el debate que se armó entre Flor Rubio, Viviann Baeza, Kike Mayagoitia, Ricardo Casares y Sergio Sepúlveda, por los sentimientos de la Bebeshita hacia Kevyn ‘Bicolor’. ¡Revive lo más destacado de La Granja VIP del 19 de octubre 2026!