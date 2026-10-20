¿Alfonso Cuarón está involucrado en la nueva serie biográfica de Marco Antonio Solís? El cantante responde
Marco Antonio Solís coincidió con Alfonso Cuarón en el Festival de Cine de Morelia; pero ¿será que el cineasta está involucrado en su nueva serie biográfica? Esto dice El Buki.
Marco Antonio Solís coincidió con Alfonso Cuarón en el Festival de Cine de Morelia, donde se reestrenó la cinta “Como Fui a Enamorarme de Ti”, con Los Bukis. Durante su paso por la alfombra roja, cuestionamos al cantante sobre el estreno de su próxima serie biográfica: ¿será que el reconocido cineasta está involucrado? ¡Esto dice! Por su lado su esposa, Cristy Solís, nos cuenta cómo logra mantener unida a su familia, eso sí, no quiso revelar detalles sobre cómo avanza la bioserie del Buki: “Va a salir lo que tiene que salir”.