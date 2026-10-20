Exclusiva: Leonardo Aguilar admite que su carrera se ha visto afectada por el hate que recibe su familia

Leonardo Aguilar se presentó en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco. Previo a su actuación, el artista concedió una entrevista exclusiva a Ventaneando, en la que admitió que su carrera se ha visto afectada por el hate que recibe su familia. No obstante, el cantante prefiere tomar la situación con humor, pues asegura que es mejor que hablen mal de él a que nadie lo haga. Leonardo aprovechó nuestro lente para anunciar el lanzamiento de su nueva producción musical.