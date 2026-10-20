Venga La Alegría | Programa 20 de octubre 2026 Parte 1 | Maribel Guardia renuncia a la convivencia con su nieto, las confesiones de Pimpinela sobre La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de octubre 2026, parte 1: Maribel Guardia anuncia que renuncia a la convivencia con su nieto, Alfredo Adame advierte que demandará penalmente a Frida Sofía, el reportaje de Víctor Landeros, los alimentos que pueden ayudarte con las incomodidades durante el periodo, el hijo de César Bono aclara su estado de salud y un experto explica cómo elegir pareja correctamente.

También, la receta de chicharrón en salsa verde con morita, la dura batalla del papá de Ana Claudia Talancón y un tratamiento para reafirmar los glúteos. Además, las inesperadas confesiones de Pimpinela tras salir de La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!