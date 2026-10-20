Jorge Ortiz de Pinedo confirma que sigue a la espera de un trasplante de pulmón

Jorge Ortiz de Pinedo, quien venció el cáncer de pulmón en 2010 y 2016, revela que aún está a la espera de un trasplante debido a su condición física y otras cuestiones médicas. Bajo esta línea, el actor también se mostró indignado por las noticias falsas que suelen circular sobre su supuesta muerte. Jorge Ortiz de Pinedo apuesta por el teatro familiar con el Musical de Tom Sawyer.