¿Jorge Salinas no convivió con Ricky Martin en Hombre al Agua? Esto confesó el actor mexicano

Jorge Salinas, parte del elenco de Hombre al Agua, explicó a la prensa por qué no tuvo tanta cercanía con Ricky Martin durante el rodaje de la cinta. Por otro lado, reiteró su agradecimiento a Gael García Bernal, reveló si volvería a trabajar con él y compartió su impresión sobre el recibimiento que ha tenido la película en distintos festivales de cine.