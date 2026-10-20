Venga La Alegría | Programa 20 de octubre 2026 Parte 2 | Bebeshita rompe en llanto por Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de octubre 2026, parte 2: Chema Torre suelta la idea de una nueva serie de Timbiriche, Jorge Salinas revela si convivió con Ricky Martin durante el rodaje de la película de Gael García, Pimpinela sacó sus mejores pasos de baile en Gánale al Capi y un show de Máscaras Danzantes.

También, el resumen más completo del Exatlón y el intenso debate que se armó por los sentimientos de Bebeshita hacia Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras, ¿Qué es Eso? y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!