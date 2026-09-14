"¡No puede volver a hacer ese tipo de comentarios machistas y violentos!”, Flor Rubio explota tras el video de Rafa Mercadante y Manelyk en La Granja VIP

Todo lo que ocurrió con la eliminación de la Coreañera y el fuerte pleito entre Manelyk y Rafa Mercadante, las reacciones de ‘Mono’, Pascal y Natalia. Además, las disculpas que Rafa ofreció a Manelyk. ¿Se acabó la polémica? ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP Segunda Temporada del 13 de septiembre 2026!