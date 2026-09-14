¿Quién es la nueva albacea del testamento de Silvia Pinal? Esto reveló Efigenia Ramos, su exasistente
Tras la misa para recordar el onomástico 95 de Silvia Pinal, Efigenia Ramos fue cuestionada por la sucesión testamentaria de la fallecida actriz.
La Asociación Rafael Banquells organizó este fin de semana una misa para recordar el onomástico 95 de la fallecida Silvia Pinal. Entre los asistentes, destacó la presencia de Efigenia Ramos, exasistente de la actriz, quien compartió en qué momento se encuentra la sucesión testamentaria de la última Diva del Cine Nacional. ¿Por qué no le ha llevado flores a la fallecida actriz? Esto contó Efigenia Ramos.