"¡Pablo Montero tiene el lujo de estar en TV Azteca!”, Sergio Sepúlveda responde tras la octava Gala de La Granja VIP
Flor Rubio y Sergio Sepúlveda respondieron a los polémicos comentarios de la sobrina de Pablo Montero, tras su eliminación, en la octava Gala de La Granja VIP.
Víctor Landeros recopiló los mejores momentos de lo que se vivió en la octava Gala de La Granja VIP: Rafa Mercadante fue el primer salvado de la noche, Azalia y la sobrina de Pablo Montero se engancharon, los granjeros rindieron homenaje a sus difuntos, los cuatro Peones de la semana y la eliminación de Pablo Montero. Además, las reacciones a las declaraciones de la sobrina de Pablo Montero y de Natalia, los consejos de Kunno y ‘Mono’ a Fer y más.