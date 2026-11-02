"¡Mucha fuerza!”, Grupo Firme envió sus condolencias a El Komander

Eduin Caz y Grupo Firme expresaron sus condolencias a El Komander tras el fallecimiento de su bebé y, por otro lado, declararon que la fama no sólo se mide en éxitos y premios. Y es que en Guadalajara, Grupo Firme fue reconocido por partida doble: Mejor artista regional y Premio al compromiso social. ¡Aquí los detalles!