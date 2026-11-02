¡De Jalisco para el mundo! Checa esta pasarela especial de Día de Muertos con diseños premiados de Catrinas y Catrines
Este Día de Muertos, Kristal Silva presentó una pasarela muy especial con increíbles diseños premiados de maquillaje y vestuario de Catrinas y Catrines.
Kristal Silva presentó una pasarela muy especial, de Jalisco para el mundo, dedicada al Día de Muertos con diseños de vestuarios y maquillajes de Catrinas y Catrines. ¡Ojo a los espectaculares e imponentes trabajos que han ganado premios importantes!