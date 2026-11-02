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¡De Jalisco para el mundo! Checa esta pasarela especial de Día de Muertos con diseños premiados de Catrinas y Catrines

Este Día de Muertos, Kristal Silva presentó una pasarela muy especial con increíbles diseños premiados de maquillaje y vestuario de Catrinas y Catrines.

Kristal Silva presentó una pasarela muy especial, de Jalisco para el mundo, dedicada al Día de Muertos con diseños de vestuarios y maquillajes de Catrinas y Catrines. ¡Ojo a los espectaculares e imponentes trabajos que han ganado premios importantes!

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