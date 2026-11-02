Kevyn Contreras se rebela y ya NO le importan los regaños por su desempeño en La Granja VIP (VIDEO)

Desde que se salvó de ser el octavo eliminado de La Granja VIP, Kevyn Contreras avisó que esta semana no sería tan productivo en las labores y actividades, pues le duele una muela y necesita reposar. Así que ni los comentarios de Rafa Mercadante con indirectas sobre su “flojera”, lo sacarán de sus casillas y hasta dijo que está predisupuesto a que haga lo que haga, terminarán regañándolo y mejor se enfocará en otras cosas.