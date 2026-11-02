¡Tremendo susto! Iván Cochegrus revela escalofriantes anécdotas de la obra de teatro La Llorona
¿Sabías que antes de la caída de Tenochtitlán ya se escuchaban los lamentos de La Llorona? Iván Cochegrus compartió escalofriantes detalles sobre la obra.
Iván Cochegurs nos acompañó esta mañana para platicarnos de La Llorona, la puesta en escena que está cumpliendo 25 años y que presume un elenco de primer nivel encabezado por Lourdes Munguía. ¡Ojo a las siguientes presentaciones por toda la República Mexicana!