"¡Ahí les dejo mi reputación... para que la destrocen!”, ‘La Pelangocha’ habla de su estado de salud tras sus problemas cardiacos

Maribel Fernández, mejor conocida como ‘La Pelangocha’, compartió cuál su estado de salud tras haber enfrentado fuertes problemas cardiacos. Así lo contó fiel a su estilo.

Durante la alfombra del estreno de la obra ‘Crisis para principiantes’, Maribel Fernández, mejor conocida como ‘La Pelangocha’, compartió cuál su estado de salud tras haber enfrentado fuertes problemas cardiacos. Así lo contó fiel a su estilo.

