Asesinan al cantante de Los Incomparables de Tijuana, tras estar secuestrado

El mundo de la música está de luto ya que se confirmó la muerte del cantante regional mexicano, Eleuterio “Tello” Higuera Jr. El joven músico se desempeñaba como vocalista de Los Incomparables de Tijuana.

Lamentablemente el cantante fue hallado sin vida, luego de que fue reportado como desaparecido en la localidad de Baja California. La víctima era hijo de Eleuterio “Tello” Higuera, fundador y voz principal de Los Incomparables de Tijuana.

¿Qué le ocurrió al cantante?

Lo que se sabe es que el joven cantante habría sido privado de su libertad cuando se encontraba en un evento familiar y posteriormente fue hallado sin vida en Tijuana, lo que ha causado conmoción entre los seguidores del género norteño.

De acuerdo con los primeros reportes, Eleuterio “Tello” Higuera Jr. fue secuestrado el pasado miércoles 22 de octubre mientras se encontraba en una fiesta familiar en la colonia Aztlán, en Rosarito, Baja California.

Los testigos del hecho afirmaron que un grupo armado ingresó al evento y se llevó por la fuerza al músico junto con otros de sus compañeros de banda. Los demás secuestrados fueron liberados pero Tello fue asesinado.

Días después, el cuerpo del cantante fue localizado en la zona de La Gloria, al sur de Tijuana. Se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes pero hasta el momento no se reportan detenidos ni se ha revelado detalles de este crimen.

¿Qué manifestaron Los incomparables de Tijuana al respecto?

Por medio de Instagram, Los incomparables de Tijuana, dieron a conocer la lamentable noticia con un profundo dolor y nostalgia. Además pidió privacidad para su familia.

“Con el corazón roto y una tristeza inmensurable, Los Incomparables de Tijuana lamentan profundamente tener que comunicar el fallecimiento de nuestro querido compañero Tello Higuera Jr. ‘Tello’ Higuera Jr. dejó este plano terrenal el día viernes24 de octubre dejando un vacío que jamás podrá llenarse en nuestras vidas y en la escena musical”, expresó el grupo en un comunicado.

“Te extrañaremos y recordaremos cada día que pase”, finalizó el comunicado que anuncia su trágica muerte.

