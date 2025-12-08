inklusion logo Sitio accesible
¡Temió por su vida! Latin Lover rompe el silencio y cuenta la tensa discusión que tuvo con Andrés García

Latin Lover rompió el silencio sobre el supuesto conflicto que existiría entre Arturo Carmona y Cristián de la Fuente y recordó un tenso momento que vivió con Andrés García.

Tras los rumores de roces y ‘altos egos’ en Perfume de Gardenia, Latin Lover rompió el silencio sobre el supuesto conflicto que existiría entre Arturo Carmona y Cristián de la Fuente. Además, recordó un tenso momento que vivió con Andrés García.

