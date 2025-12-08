Exatlón México: Este equipo gana la Villa 360 HOY lunes 8 de diciembre de 2025

Edna Carrillo se convirtió en la décima eliminada de la novena temporada de Exatlón México, la olímpica mexicana no pudo anteponerse al Duelo de Eliminación, pero, como el reality show debe seguir, los Rojos ahora deberán pensar en retener la Villa 360, la cual es uno de los premios que mejor les hace a los participantes de alto rendimiento; es por ello que hoy te diremos qué equipo gana la Casa Lujosa este lunes 8 de diciembre.

¿Quién gana hoy la Villa 360 en Exatlón México?

La Villa 360 es una de las recompensas que todos los atletas anhelan, y no es para menos, este inmueble cuenta con todas las comodidades para que puedan llegar a las competencias descansados y sobre todo, bien alimentados. De hecho, los Escarlatas son el grupo que entra en la semana 11 de la novena temporada como los dueños de esta casa llena de lujos.

Por otro lado, los Azules quieren iniciar la este nuevo ciclo de la mejor manera y harán de todo para arrebatarles la Villa 360 a los Escarlatas, quienes comienzan este nuevo ciclo bastantes heridos tras perder a Edna Carrillo, una de las competidoras que pintaba para llegar lejos, pero que al final no pudo salir victoriosa de la Pugna Máxima.

La advertencia de Mono Osuna a los Azules

Antes de que iniciara el tercer Juego por la Supervivencia, Mario Mono Osuna declaró ante cámaras que se sentía bastante contento por la buena racha que estaba viviendo en esos momentos, sin embargo, también añadió que no se tenía que confiar. Antes de concluir la entrevista les mandó un mensaje a los Azules diciendo que, su corte fue el mismo con el que quedó campeón de la octava temporada, una final que le ganó a Koke Guerrero.

Por otro lado, Koke Guerrero no pudo ganarle al Mono en el tercer Duelo por la Estadía, donde Mario Osuna no sólo se impuso al Hechicero del Aire, también a Adrián Leo, con quien forjó una rivalidad desde la octava edición, y que cada que pasan saltan chispas debido a este conflicto que ha nacido gracias a la ambición de querer ganar todos los puntos posibles en cada carrera.

