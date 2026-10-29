¡Laura Bozzo ya habría sido extubada! Este es el estado de salud hoy 29 de octubre 2026

Luego de que Flor Rubio desmintiera los falsos rumores sobre la muerte de Laura Bozzo, Elizabeth Curiel consiguió el parte médico desde el Hospital General confirmando que la conductora sigue luchando por su vida. Cabe mencionar que Laura Bozzo ya habría sido extubada y ya habría dejado el área de cuidados intensivos. Aquí el reporte completo del estado de salud de Laura Bozzo hoy 29 de octubre 2026.