¡Fuera de peligro! Poncho Herrera aclara su estado de salud tras someterse a una nueva cirugía

Poncho Herrera encendió las alarmas con una fotografía que habría compartido desde el hospital. Tras someterse a una tercera cirugía en la rodilla, el actor aclaró cuál es su estado de salud durante la promoción de El Gato con Sombrero, la película animada donde prestó su voz. Por otro lado, compartió su visión al ser padre de familia. ¡Aquí los detalles!