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"¡Rompería con el acuerdo!”, Benny Ibarra advierte sobre la serie Timbiriche

Tras el comunicado que publicaron Benny Ibarra y otros exmiembros de Timbiriche, el cantante enfrentó a los cuestionamientos de la prensa por la serie.

Benny Ibarra, quien junto con Mariana, Alix, Sasha, Erick y Diego, compartieron su postura sobre la serie Timbiriche, reveló el motivo por el cual ya no hablarán más del tema públicamente. Pese a los cuestionamientos de la prensa Benny Ibarra guardó silencio para respetar el comunicado, pero dejó claro el amor y agradecimiento que siente por los fans.

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