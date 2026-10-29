"¡Rompería con el acuerdo!”, Benny Ibarra advierte sobre la serie Timbiriche

Benny Ibarra, quien junto con Mariana, Alix, Sasha, Erick y Diego, compartieron su postura sobre la serie Timbiriche, reveló el motivo por el cual ya no hablarán más del tema públicamente. Pese a los cuestionamientos de la prensa Benny Ibarra guardó silencio para respetar el comunicado, pero dejó claro el amor y agradecimiento que siente por los fans.