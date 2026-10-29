¿Qué has dejado de lado por estar enamorada o enamorado? ¡Sí puedes tener una relación de pareja sin renunciar a lo que eres!
La psicoterapeuta Lorena Garzón explicó por qué es común poner a la pareja antes que a nosotros mismos y compartió consejos para no renunciar a quienes somos.
¿Por qué da más miedo perder a una pareja a perdernos a nosotros mismos? A veces creemos que amar significa ceder, adaptarnos y poner al otro por encima de todo. Pero ¿qué pasa cuando nos abandonamos a nosotros mismos por tener una relación de pareja? La psicoterapeuta Lorena Garzón nos compartió valiosos consejos para tener una sana relación de pareja sin renunciar a quienes somos. ¡Toma nota y comparte!