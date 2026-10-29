"¡Alguien me jugó la broma!”, Alfredo Adame aclara su publicación sobre la muerte de Laura Bozzo

En los Premios Patria, Alfredo Adame explicó por qué publicó en sus redes sociales que Laura Bozzo había fallecido y reveló que pasó con su pleito con Frida Sofía. Por otro lado, el papá de Salma Hayek explicó qué pasó con la casa de la actriz que le habrían vendido a Joan Sebastian y el papá de Sergio ‘Checo’ Pérez, hizo frente a las críticas por haber paralizado parte de Paseo de la Reforma para celebrar sus 300 GP. Finalmente, la mamá de Fernando Lozada alzó la voz por lo que ha pasado su hijo en La Granja VIP Segunda Temporada.