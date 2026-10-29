“El Mono” Osuna CRITICA la rutina de este Granjero: “Mucha agua, mata planta”

En La Granja VIP, Fernando Lozada se mostró sorprendido por la disciplina de Julio Camejo, quien a sus 54 años continúa haciendo ejercicio sin detenerse. Sin embargo, el Mono Osuna reaccionó con una frase que llamó la atención: “Mucha agua mata planta”. Con este comentario, el cantante puso en duda la intensidad con la que Julio mantiene su rutina física, justo cuando Fernando destacaba su constancia. La conversación dejó ver dos perspectivas sobre el hábito del actor, quien sigue dedicando tiempo a entrenar dentro del reality. ¿Será que Julio está llevando su disciplina demasiado lejos o simplemente demuestra que la edad no es un impedimento?