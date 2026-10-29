Niurka ROMPE EN LLANTO en La Granja VIP y hace una insólita confesión: “No les duele nada” (VIDEO)

A casi ocho semanas desde que arrancó el proyecto, Niurka reconoció que ya empieza a extrañar su vida fuera de La Granja VIP y se quebró al recordar a Bruno, su prometido. Este emotivo momento la hizo llorar desconsoladamente y hasta dijo que empezará a poner sus cosas en orden por si le toca ser eliminada el domingo 1ero de noviembre. Además, admitió que le impresiona ver cómo otros Granjeros pueden estar tan tranquilos, como si pareciera que no les duele estar lejos de sus seres queridos.