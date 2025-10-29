inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Me da muchísimo gusto que la ley se esté llevando a cabo!”, Laura Zapata y su abogado revelan avances en el caso de su abuelita

Laura Zapata logró que el juez, que lleva el caso de su abuelita, dictara que el proceso se lleve por medio de un juicio oral y no abreviado; así lo explica su abogado.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Laura Zapata logró que el juez, que lleva el caso de su abuelita, dictara que el proceso se lleve por medio de un juicio oral y no abreviado, como la enfermera habría solicitado. Así explicó los detalles el abogado de Laura Zapata.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×