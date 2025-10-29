"¡Me da muchísimo gusto que la ley se esté llevando a cabo!”, Laura Zapata y su abogado revelan avances en el caso de su abuelita
Laura Zapata logró que el juez, que lleva el caso de su abuelita, dictara que el proceso se lleve por medio de un juicio oral y no abreviado; así lo explica su abogado.
TV Azteca
Laura Zapata logró que el juez, que lleva el caso de su abuelita, dictara que el proceso se lleve por medio de un juicio oral y no abreviado, como la enfermera habría solicitado. Así explicó los detalles el abogado de Laura Zapata.
Galerías y Notas Azteca UNO