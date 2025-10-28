inklusion logo Sitio accesible
"¡Encontré su cuerpo con nueve hoyos!”, Laura Zapata pide justicia para su abuelita

Laura Zapata habló sobre el fallecimiento de su abuelita, y revela que encontró nueve hoyos en su cuerpo; pide que se investigue a todos los implicados.

Laura Zapata habló ante la prensa sobre el fallecimiento de su abuelita, y asegura que la enfermera que la cuidaba le mintió y encontró nueve hoyos en el cuerpo de su abuelita y otras heridas. Ahora, Laura Zapata pide que se investigue a todos los implicados.

