“Se tiene que justificar porque es incapaz de decir la verdad”, Laura Zapata en la audiencia por los malos tratos que recibió su abuela

Laura Zapata acudió a una audiencia sobre el caso legal derivado de los malos tratos que habría recibido su abuela, Eva Mange, por parte de su cuidadora. La consagrada actriz dio detalles a los medios y asegura que la responsable “tiene que pagar”. Por su parte, la cuidadora también alzó la voz y explicó por qué se suspendió dicha audiencia.