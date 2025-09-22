“Se tiene que justificar porque es incapaz de decir la verdad”, Laura Zapata en la audiencia por los malos tratos que recibió su abuela
Laura Zapata acudió a una audiencia sobre el caso derivado de los malos tratos que habría recibido su abuela, Eva Mange, por parte de su cuidadora, quien también alzó la voz.
TV Azteca
Laura Zapata acudió a una audiencia sobre el caso legal derivado de los malos tratos que habría recibido su abuela, Eva Mange, por parte de su cuidadora. La consagrada actriz dio detalles a los medios y asegura que la responsable “tiene que pagar”. Por su parte, la cuidadora también alzó la voz y explicó por qué se suspendió dicha audiencia.
