¡Quiere ser como ‘La Loba’! Lele Pons admira la relación que lleva Shakira con sus hijos
TV Azteca
Ahora que se estrena como madre primeriza, Lele Pons está buscando consejos de mujeres que ya han pasado por eso y reveló que admira la relación que Shakira tiene con sus hijos. ¿Chayanne será el padrino de bautizo? ¡Checa lo que contó tras la controversia de su revelación de género!
