¡¿Tercera en discordia?! Lesslie Polinesia rompe el silencio sobre la supuesta carta y Bryan Skabeche

Luego de que se filtrara una carta en redes sociales donde se ventila una ‘relación secreta’ entre Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche, la influencer rompe el silencio y enfrenta el escándalo. Además, lanzó un mensaje en pro de la mujer y pidió no creer en todo lo que se ve en redes sociales. Esto fue lo que aclaró Lesslie Polinesia.