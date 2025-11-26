‘El Patrón’ acepta salir nominado en la Asamblea de esta noche: “No hay de otra”

Parece que la transmisión 24/7 de La Granja VIP ha arrojado otro posible spoiler, pues la estrategia en conjunto de 'El Muro' y 'El Cacaraqueo' para sacar a Sergio Mayer Mori del reality show continúa su curso y se verá traducida en la nominación de 'El Patrón' Alberto del Río en la Asamblea de esta noche.

"Está acomodado así": Alberto del Río se sacrifica por el equipo

Luego de que Alfredo Adame, Eleazar Gómez, Kim Shantal, César Doroteo y La Bea intercambiaran puntos de vista sobre las mejores opciones para nominar en la Asamblea de esta noche, todo parece indicar que los participantes elegidos en la ceremonia serán 'El Patrón' Alberto del Río y Lis Vega.

Cabe recordar que en la improvisada reunión de este día entre los miembros de 'El Muro' y 'El Cacaraqueo' estaban cuestionando especialmente cuál peón debería tener el mayor número de votos, pues se debatían entre el luchador y el propio Mayer Mori.

Antes de leer las instrucciones del juego de poder para conseguir el huevo dorado, La Bea se encargó de consolar a 'El Patrón' tras la decisión colectiva de ser el peón más votado, pero también le compartió que la idea a corto plazo es que Kim Shantal o él ganen el desafío de salvación del próximo jueves y se rescaten el uno al otro.

Aunque Alberto del Río le aseveró que "no había de otra", también dejó ver que aunque este día "está acomodado así", si llegaba a la gala de eliminación del domingo y lograba sobrevivir, cuando volviera la siguiente semana ya "se rolarían".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y Kim Shantal; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.