¿Qué regalarle a un niño en un intercambio navideño? Conoce estás opciones rápidas y acertadas

Los intercambios en esta temporada navideña están a la orden del día, sin embargo, todo se pone color de hormiga cuando te toca obsequiarle a un niño o niña, vaya que ahí podemos pensar inmediatamente en dar juguetes, sin embargo, al ver los precios, tamaños, calidad, si es el de moda, o si le gustará todo se pone más difícil, por eso aquí te dejamos algunas opciones y recomendaciones de qué regalarle a ese niño sin importar su edad.

Lo más top para regalarle a un niño en esta temporada navideña

Según tendencias actuales, los regalos más buscados por papás mexicanos combinan juguetes tradicionales, educativos y creativos como los famosos bloques de construcción, rompecabezas, muñecas, manualidades y tecnología.

Los kits de arte que incluyen libretas, crayones, plumones lavables, acuarelas, sticker divertidos, son la mejor opción para poner a trabajar la imaginación del menor, además que es un producto económico.

Si quieres que el menor se divierta y empiece a desarrollar su destreza, así como su concentración, un rompecabezas de 24, 48 o 100 piezas (según edad) con un diseño llamativo como animales, carros, princesas, superhéroes no puede fallar.

Los peluches pequeños siempre son un regalo tierno y seguro, fácil de acertar al igual que los carritos o mini figuras, dinosaurios, muñequitos coleccionables y pelotas.

Un regalo útil, educativo y bonito, son los libros infantiles, cuentos ilustrados, libros cortos de aprendizaje o stickers, ahí mismo puedes incluir accesorios escolares tipo kawaii, plumas de colores, mochila mini, libretas creativas

Los que no deben de faltar son los famosos botecitos de slime, plastilina, masa o arena moldeable, ya que es un regalo barato y muy popular en niños de 5 a 10 años.

Si lo que quieres es dar un obsequio útil, moderno y para más grandecitos puedes pensar en los audífonos infantiles o mini bocina.

Consejos para comprar bien

En México, la Profeco ha recomendado optar por juguetes con buenas evaluaciones de calidad y que cumplan con lo indicado en el paquete, sin embargo una de las cosas que debes realizar al momento de hacer tus compras es poner atención en los siguientes 4 puntos clave.



Edad recomendada : Verifica siempre la edad para la que va el juguete.

: Verifica siempre la edad para la que va el juguete. Seguridad: Si es para niños muy pequeños, prefiere juguetes con piezas grandes, que no requieran baterías peligrosas o que sean de formas que pongan en riesgo al menor.

Si es para niños muy pequeños, prefiere juguetes con piezas grandes, que no requieran baterías peligrosas o que sean de formas que pongan en riesgo al menor. Presupuesto : Combina un juguete “estrella” con uno más sencillo para hacer un paquete navideño equilibrado.

: Combina un juguete “estrella” con uno más sencillo para hacer un paquete navideño equilibrado. Dónde comprar: Busca ofertas en tiendas confiables, especialmente en temporada de descuento.