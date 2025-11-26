¿Cuál es el significado del emoji de las manos juntas? Esto representa al usarlo

Ya sea en redes sociales o en WhatsApp, es usual que veamos el emoji de las manos juntas, que a simple vista parece que están chocando las palmas. Sin embargo, al día de hoy pocos conocen su verdadero significado, generando que sea muy usado en diversas situaciones.

Para aclarar todas las interrogantes al respecto, te explicaremos cuál es su definición; de esta manera podrás emplearlo fácilmente dentro de tus conversaciones o en alguna publicación en donde quieras emplearlo. Así que no te pierdas ningún detalle.

¿Para esto sirve el emoji de manos juntas?

Basándonos en el portal de Emojipedia, explica que el emoji de las manos juntas, dentro de su significado principal, se destaca por ser una forma de decir “por favor” o “gracias” en la cultura japonesa. También puede relacionarse con las manos de oración o como un saludo dentro de las creencias budistas e hindúes, pero todo dependerá de cada persona.

Había quienes creían que se trataba de un choque de manos o de cinco, ya que se incluía un pequeño destello de luz entre ambas manos, pero al final no fue así. Muchos lo usan para agradecer algo o para solicitar el favor de alguien en forma de súplica.

De esta manera, y conociendo lo que ya te explicamos, te quedará más claro el significado de las manos juntas, logrando emplearlo con mayor facilidad dentro de tus conversaciones con amigos, familiares o, en algunos casos, en el trabajo.

¿Cómo surgieron los emojis?

En la actualidad, dentro de los chats, es usual que se haga el uso de emoji, permitiendo que se tenga una plática un poco más informal y logrando expresar tus emociones sin la necesidad de que salga tu rostro directamente.

En el artículo de “¿Qué son los emojis y cómo surgieron?” de la UNAM Global Revista, no explica la fecha exacta de su creación, pero menciona que las generaciones del 2000 al 2010 fueron las encargadas de hacer uso de ellos en los celulares o tablets con mensajería instantánea, siendo una gran forma de expresar sus ideas en la escritura y visualmente.