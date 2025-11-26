Ferdinando Valencia explica cómo la esperada llegada de su “bebé arcoíris” a cambiado su vida

Ferdinando Valencia junto a su esposa Brenda Kellerman se encuentran muy contentos; desde que ambos anunciaron la próxima llegada de su “bebé arcoíris”, han aprovechado cada momento de explicar su emoción al respecto sobre la llegada del pequeño a la familia.

Recientemente, el actor mexicano resaltó cómo el anuncio ha cambiado su vida completamente. A continuación te detallaremos toda la información que se sabe al respecto sobre la pareja y su próximo bebé.

¿Qué ha dicho Ferdinando Valencia?

En una entrevista publicada por TVyNovelas, Ferdinando Valencia, además de hablar sobre uno de sus proyectos, aprovechó el momento para hablar sobre la próxima llegada de su “bebé arcoíris”, un acontecimiento que ha cambiado su vida y la de su pareja, quienes en el 2019 sufrieron el fallecimiento de uno de sus gemelos.

Quien ha explicado que para ambos fue un proceso muy difícil, tener que lidiar con la muerte de uno de sus hijos, y que al ser un momento importante para ellos, que desean compartir al público.

El anuncio de la llegada del bebé ocurre cuando el actor soñó con su hijo fallecido una noche antes del aniversario del menor. Ante los hechos, le pidió a su esposa que se hiciera una prueba de embarazo, donde efectivamente salió positiva, siendo un nuevo comienzo para ellos.

Aunque estos 6 años han sido de un duelo intenso y momentos difíciles, con la noticia del nuevo pequeño, ha cambiado su vida, dándoles la esperanza que necesitaban para poder salir adelante. Además, Ferdinando Valencia aprovechó el momento para agradecer al público que les ha proporcionado todo su cariño.

¿Qué es un bebé arcoíris?

En las redes sociales, el término de “bebé arcoíris” ha generado muchas dudas para las personas que lo han escuchado. Básicamente, hace referencia a la llegada de un nuevo bebé después de haber sufrido una pérdida.

Se usa el término para hacer cierta referencia hacia la situación; después de una terrible lluvia es cuando llega el arcoíris, simbolizando la llegada de amor y alegría a la familia que experimentó momentos de un fuerte duelo.