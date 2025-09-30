inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Lety Calderón ya está lista para el amor? ¡Así contestó su hijo Luciano!

Lety Calderón fue cuestionada sobre sus nuevas oportunidades en el amor, pero quien robó el micrófono fue su hijo Luciano para dar la atinada respuesta.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Lety Calderón fue cuestionada sobre sus nuevas oportunidades en el amor, pero quien robó el micrófono fue su hijo Luciano para dar la atinada respuesta. Además, la reconocida actriz reveló cómo hace para que sus hijos convivan con su padre.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×