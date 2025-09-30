¿Más o menos que el de Maluma? Conoce cuánto cuesta el tequila de Karol G

Al igual que otros artistas, Karol G lanzó su propio tequila. El anuncio fue comunicado a través de sus redes sociales por medio de audiovisuales que destacan la historia de creación de la bebida llamada como una de sus canciones más exitosas.

Dado que esta bebida alcohólica de la cantante se produce en lotes pequeños y tiene un enfoque artesanal, su precio se ha posicionado en el segmento de lujo o de nicho. Conoce las características de este producto que está dando qué hablar.

¿Cuál es el tequila de Karol G?

El tequila de Karol G se llama 200 Copas. Este nombre se inspira en su canción de 2021 que relata la historia de un desamor. La bebida fue elaborada en colaboración con la tequilera mexicana Casa Dragones y la producción se realizará en lotes limitados para mantener la exclusividad y el control de calidad.

La bebida de la cantante colombiana es una expresión cristalina y ha sido elaborada con 100% agave azul, envejecida durante más de 12 meses en barricas de roble americano y posteriormente filtrada para obtener claridad. La disponibilidad inicial del producto contempla los mercados de México y Estados Unidos, pero también llegará a la tierra natal de la artista.

¿Cuánto cuesta el tequila de Karol G?

El tequila de Karol G puede tener diferentes costos según los gastos de transporte, aranceles y logística de cada país. Al convertirse en una novedad importada, en Colombia podría tener el precio fijado de lanzamiento, 119,99 dólares, más impuestos de importación, márgenes de distribuidor y posibles impuestos internos.

Pero este precio fijado por botella para los primeros mercados, solo sería en concepto de preventa. En México, la edición limitada se ofrecerá en 2,089 pesos. Si se lo compara con el tequila de Maluma, el de “La Bichota” es más costoso, ya que su compatriota ha dispuesto un valor de 59,30 dólares aproximadamente para la bebida Contraluz.