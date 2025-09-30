Fiscalía, por sentencia histórica a Diddy Combs; ¿cuántos años exigen que esté en prisión?

El caso que protagoniza Diddy Combs ante la autoridades sigue su rumbo, y ante las nuevas actualizaciones realizadas a lo largo de los últimos días, ahora se sabe que la Fiscalía tendría en mente una sanción que no sea menor a los 11 años de prisión para el cantante y productor norteamericano.

Por una chismosa, mi hijo está en la cárcel | Programa del 22 de noviembre del 2023 [VIDEO] El hijo de Yolanda lleva tres meses en la cárcel por supuestamente haber golpeado a una mujer. Su hija tendría una relación amorosa con un sacerdote.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Sean Diddy Combs fue inculpado de un sinfín de delitos, entre los que destaca trata a mujeres y violencia hacia estas. Los hechos han traído consigo un juicio cuya duración se ha extendido durante varios meses, aunque parece que el final está cerca de llegar.

¿Diddy Combs podría pasar 11 años en prisión?

La Fiscalía Federal, la cual está en contra de Diddy Combs, solicitó este martes al juez Arun Subramanian la posibilidad de condenar a Diddy Combs con una pena que no sea menor a los 11 años de prisión, esto al considerar que el rapero y productor ejerció “décadas de abuso” hacia sus víctimas.

Te puede interesar: ¿Qué objetos fueron encontrados en la casa de Diddy Combs?

🚨I 🇺🇸 #ÚLTIMAHORA | Según informes, Sean "Diddy" Combs, mejor conocido como Puff Daddy, quien involucra acusaciones graves de tráfico sexual y abuso con menores..., TIENE SUFICIENTE EVIDENCIA PARA DAR DE BAJA A MEDIO HOLLYWOOD.😨 pic.twitter.com/Yn64T5Gz0Y — 🔰Guardianes Patrióticos (@Patrioticos_RD) November 1, 2024

La Fiscalía entiende que las pruebas presentadas hace unas semanas fueron suficientes para demostrar que Diddy Combs tenía una conducta violenta y explosiva a su alrededor, esto pese a que el rapero fue absuelto de diversas penas como crímen organizado y tráfico sexual, por citar algunos ejemplos.

¿Por qué delito sí fue declarado culpable Diddy Combs?

Fue en julio de este año cuando Diddy Combs fue declarado culpable de transporte como delito de prostitución, por lo que su condena luce prácticamente inminente. Ante ello, es la Fiscalía la que está peleando para que los años de duración en prisión para este rapero sea la más importante posible.

“Sean “Diddy” Combs”:

Porque arrestaron al rapero impulsor de la carrera de Justin Bieber que dormía con el en la cama hace 15 años por tráfico sexual por la fuerza, coerción y transporte para ejercer la prostitución

Utilizaron la Orden Ejecutiva 13773 que firmó @RealDonaldTrump pic.twitter.com/AaqD4ChDEU — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) September 25, 2024

Esta situación se relaciona directamente con las declaraciones de Cassie Ventura, cantante y expareja del músico quien reveló haber sido víctima de violencia psicológica y física de parte del productor, asegurando que todos los días tiene pesadillas por el pasado y necesita tratamiento psicológico para superar estas heridas.

